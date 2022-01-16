/672653/١٧٠٠-طالب-يخوضون-امتحانات-الفصل-الدراسي-الأول-بعلوم- بسوهاج

وقال الدكتور عبد الناصر يس، أن الإمتحانات يقوم بتأديتها الطلاب علي فترتين، وذلك من أجل تقليل التكدس داخل اللجان، مؤكدا على توفير الرعاية الطبية الكاملة.

وأضاف الدكتور حازم المشنب أن الإمتحانات تجرى بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم ، ويؤديها ١٧٠٠ طالب وطالبة بجميع الفرق، موزعين على ٢٧ لجنة فرعية خلال الفترة من ٩يناير الجاري حتى ٣ فبراير القادم، حيث تم تخصيص الأحد والخميس للفرقتين الأولي والثالثة، والسبت والثلاثاء للفرقتين الثانية والرابعة. والجدير بالذكر أنه صاحب نائب رئيس الجامعه في الجولة كلا من الدكتور زكريا عطية محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين عبدالحافظ عبدالرحمن وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء يسرى فهمى وكيل الكلية لشئون تنمية البيئه وخدمة المجتمع، وعدد من رؤساء الأقسام.

رئيس جامعه سوهاج يتابع سير الامتحانات

جدير بالذكر تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول بلجان كليات الهندسة،التجارة، الصيدلة، الاداب، يصاحبه عمداء الكليات ووكلائهم .

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، خلال جولته ان ادارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة علي متابعة اللجان الامتحانية للاطمئنان علي الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحان بسهولة، و تذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم. وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، انه يتم بصفة يومية متابعة عمليات تعقيم قاعات الامتحانات بين كل لجنة وأخرى، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، إلى جانب تخصيص لجان لذوي الإعاقة، وأخرى للعزل تستخدم في حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد ١٩.

وقال الدكتور احمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة ، انه يؤدي الامتحانات هذا العام١٤٦٤ طالب وطالبة بالفرق الخمس، حيث تم توزيع الطلاب علي ٢٧ لجنه امتحانية، لافتاً الي ان الامتحانات تستمر في الفترة من١٣يناير الجاري و حتي ١ فبراير القادم.

واوضح الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، ان الامتحانات تجرى بمقر الكلية، ومبنى المدرجات (التجارة، الحقوق، التربية)، والجراج ومظلة سيارات الكلية، وتستمر حتى ٢ فبراير المقبل، ويؤديها ١٠٣٧٠ طالب وطالبة بجميع الفرق على فترتين صباحية من ٩ إلى ١٢ ومسائية من ١ إلى ٤، موزعين على ٥٥ لجنة فرعية على فترتين.

واضاف الدكتور مجدى القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، أن الاختبارات تتم لأول مرة إلكترونياً دون تدخل من العنصر البشري، ويؤديها 393 طالب يمثلون جميع المستويات الخمسة، موزعين على 5 قاعات رئيسية، وتستمر 3 فبراير المقبل.