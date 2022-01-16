/672654/صبري-عبد-المنعم-يكشف-حالته-الصحية-كنت-مهدد-بفقدان-البصر

حل الفنان صبري عبد المنعم ضيفًا على برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، وتحدث الفنان عن حالته الصحية، وإجراء عمليات بعينيه، وكان على وشك فقض بصره فيما قبل، وعرض تفاصيل هذا.

موقع دوت الخليج يرصد حديث الفنان صبري عبد المنعم على فقدان بصره

صبري عبد المنعم في برنامج واحد من الناس

كشف الفنان صبري عبد المنعم للإعلامي عمرو الليثي، أثناء حلقة أمس 15 يناير، من برنامج واحد من الناس على قناة النهار، أنه كاد أن يفقد بصره في الماضي عندما أجرى عدد من العمليات في عينيه، وعمله في بنزينة أثر عليه، ولكنه في الفترة الأخيرة خضع لعملية مياة بيضاء فقط، وهو الآن في حالة جيدة.

صبري عبد المنعم يسرد التاريخ المرضي لعينيه

ولد الفنان صبري عبد المنعم وهو مبصر وبحالة جيدة، ولكن بعد حوالي عامٍ ونص العام، أكتشوا أهله أنه فقد البصر، عرضه والده على أحد الأطباء الأجانب المقيمين في مصر أنذاك، الذين عرفهم بحكم عمله في مكتب تليغراف في شارع عدلي بوسط البلد، وأجرى له الطبيب عملية سريعة، وعاد بصره مرة أخرى.

في عام 1967، أُصيب صبري عبد المنعم بقرحة في العين بسبب عمله في أحد محطات البنزين وتعرض لأبخرة وغازات الكيروسين والبنزين بأستمرار، مع أرتفاع درجة حرارة الجو أيضًا في بعض أوقات النهار، وفي فصل الصيف، فلم تتحمل عينه المصابة أصلًا بالحساسية، وخضع لأول عملية "كوتري" وهي عملة كي العين.

حديث صبري عبد المنعم عن كواليس أعماله

تحدث صبري عبد المنعم عن كواليس أعماله السنيمائية والتليفزيونية، وأشار لتعاونة المتكرر مع المخرج إسماعيل عبد الحاظ، مما زاد الصداقة والتفاهم بينهما، وأيضًا قدم أعمالًا كثير لكاتب السيناريو الراحل أسامة أنور عكاشة، وأضاف عن صداقته القوية بالموسيقار والملحن الراحل عمار الشريعي.

زواج صبري عبد المنعم من ابنة عبد المنعم إبراهيم

كشف صبري أثناء الحلقة عن زواجه من ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، وكيف ساندته في أوقات صعبة مرت بحياته، وأنه ممتن لما قدمته له طوال حياتهما سويًا.