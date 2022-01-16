تفاصيل .. مصرع شاب صدمة قطار فى سوهاج

أدى اصطدام قطار بشخص لوفاته ما بين محطتي سكة حديد المراغة والسايح " محطة فرعية " بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وتم نقل الجثة الى مستشفى المراغة المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز المراغة بوفاة شاب فى حادث قطار بدائرة المركز.

انتقل الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المركز، والرائد عبدالله ابو عقيل، معاون المركز، والفريق المعاونة لهم وتبين أنه أثناء قيام المدعو عبد الفتاح ا ع س - 39 عام - عامل ويقيم دائرة مركز طهطا بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه أصطدم به إحدي القطارات مما أدي لوفاته .

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

حياة كريمة في سوهاج

على جانب اخر وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية في مركزي طهطا وسوهاج، في اجتماع بخصوص دخول المركزين في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة » ببحث الاحتياجات لكل قرية في كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الارض اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الاستفادة من الخبرات التي أُكتسب من تنفيذ المرحلة الاولى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية دور كل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في عملية التواصل مع كافة المواطنين وتحديد متطلباتهم في القرى، وما يلزم كل قرية من مشروعات.

وأضاف محافظ سوهاج أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» ستدخل كافة المجالس القروية بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة وتقوم بتنفيذ ما يلزم الاهالي من مشروعات خدمية تعمل على تحسين معيشتهم والارتقاء بها.

رئيس جامعة سوهاج

على جانب اخرشهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبى الرابع للمرشحين لمنصب عميد كلية، وتسليم شهادة اجتياز الدورة لعدد ١٤ عضو بهيئة التدريس، والذي استمر لمدة ٣ أيام بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالحرم الجامعي القديم، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عنبر محمود مدير المركز.