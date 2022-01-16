/672657/استمرار-أعمال-تطوير-ورفع-كفاءة-عدد-من-الطرق-بمناخ-بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استكمال أعمال رصف الطرق بالطبقة السطحية بنطاق حى المناخ، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بعدد من الأحياء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد تمت أعمال مرمات ورصف بشارع نبيه بعد انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح لخطوط المياه والصرف التى تتم بالشارع، وتأتى هذه الأعمال استكمالا لأعمال الرصف ورفع الكفاءة التى تتم بالعديد من الشوارع بنطاق حى المناخ، تحت اشراف مديرية الطرق والنقل.

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أنه جارى استكمال الأعمال ضمن الخطة الموضوعة للتطوير والتوسعة ورفع الكفاءة والرصف بالعديد من الشوارع بمدينة بورسعيد، بما يحقق أفضل مظهر جمالي فضلا عن تحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات والمواطنين، لافتا أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير الطرق الحيوية فى أقرب وقت.

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بمناخ بورسعيد

كما تواصلت أعمال رصف شارع أسوان بحي المناخ، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وتمتد أعمال الرصف بدءا من شارع سعد زغلول حتى شارع كسرى، وجارى استكمال الأعمال بإمتداد الشارع وصولا لشارع النصر فى إطار أعمال التوسعة ورفع الكفاءة التى يشهدها الشارع تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، كما تشمل الأعمال إعادة رصف الشارع و توسعته وزيادة الطابع الجمالي ومعدلات الإضاءة، باعتباره من الشوارع الحيوية بنطاق حي المناخ، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قريبا نظرا لأهمية الشارع الحيوية.

جدير بالذكر ان حى المناخ يعتبر من أقدم أحياء محافظة بورسعيد ويعمل الغالبية العظمه من أبناء الحى فى حرفة الصيد وإنشاء الحى منذ حفر قناة السويس عام 1800 ويقيم فيه الغالبية العظمى من الطبقات الفقيره والمتوسطه وتتكون النسبه الكبيره من الإسكان من مساكن حكوميه إلى جانب التوسعات العمرانيه حاليا ومستقبلا .

وتعد أبرز معالم حى المناخ ميدان ستالينجراد ، ميدان الحريه شارع الناصر ستالينجراد ، ميدان الوحده شارع الأمين وعادل الشربينى ، ميدان 15 مايو شارع سعد زغلول أمام مساكن النشار ، ميدان الشلال تقاطع شارع سعد زغلول و 23 يوليو أمام النشار ، ميدان الفنار شارع الناصر والأمين ، ميدان 23 ديسمبر شارع سعد زغلول و23ديسمبر ، ميدان الإستاد شارع الأمين و 23 يوليو ، لوحه الزعماء شارع ستالبنجراد و كسرى، و ميدان عاطف السادات شارع عاطف السادات والأمين .

بورسعيد، دوت الخليج، حي المناخ