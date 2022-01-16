بعثة منتخب مصر تتوجه إلى ياوندي استعداداً لمواجهة السودان.. تفاصيل

/672658/بعثة-منتخب-مصر-تتوجه-إلى-ياوندي-استعدادا-لمواجهة-السودان-تفاصيل

تتوجه ظهر اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة ياوندي للقاء المنتخب السوداني، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يكتفي الجهاز الفني اليوم بتدريبات استشفائية لدى الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبًا مساء أمس فور نهاية المباراة شارك فيه اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أو شاركوا في جزء منها.

ويتحدد اليوم الموقف الطبي لمحمود حمدي "الونش" على ضوء الآشعة التي سيجريها فور الوصول إلى ياوندي، فيما يواصل أحمد فتوح برنامجه العلاجي ولم يتحدد بعد موقفه من المشاركة الجماعية.

نتيجة مباراة مصر وغينيا

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وحاول منتخب غينيا أن يتعادل وأحرزوا هدف ولكن ألغاه حكم المباراة، بعدما عرقل بالدي عمر كمال عبد الواحد، ليخرج منتخب مصر فائزاً ويحصد أول 3 نقاط.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا بثلاثة نفاط، بينما غينيا بيساو يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.