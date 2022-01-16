/672660/بينهم-طفل-إصابة-3-في-تصادم-سيارتين-بسوهاج

أصيبت سيدة وطفلها الرضيع وسائق نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص، وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي بسوهاج للعلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز البلينا .

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المرافق لة وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو رضوان ح ر - 55 عام - سائق – ويقيم دائرة جرجا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ربع نقل " تابعه لشركة خاصة قيادة المدعو ياسين ه ي ع – 46عام سائق – ويقيم أسوان .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " اشتباه كسر بالساق اليسرى " وحلاوتهم ع ن - 27 ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم " و نجلها الطفل مينا ب س - 2 عام – ويقيمان دائرة المركز " اشتباه كسر بالقدم اليسرى " من مستقلي السيارة الأولي .

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وأفاد قائدي السيارتين والمصابة بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

انقطاع المياه عن قرية شطوره

أعلن المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن قرية شطوره، وضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا بسوهاج اليوم الاحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ للقيام بأعمال اصلاح خط مياه ٧٠٠ ملى والذى تعرض للكسر فجر اليوم.

وأضاف عبدالغفار انه تم الدفع بسيارات مياه نقية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المائية خلال فترة الإصلاح كما طالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تعتذر للمواطنين عن الانقطاع المفاجئ وانه سيتم الانتهاء من الإصلاح خلال اسرع وقت ممكن.