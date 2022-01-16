النائبة أسماء سعد الجمال تكتب: رسالة شكر للسيد الرئيس 

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هكذا مصر تؤكد يوما بعد يوم أنها صاحبة رسالة للعالم من خلال عقد مؤتمر الشباب على أرضها الذى يهدف إلى تحقيق أهداف غابت عن العالم على المستوى العالمى. هدف المؤتمر إلى تنمية الحوار وتعزيزه بين مختلف الثقافات حتى تتبلور للإنسانية هدف واحد وهو العيش في سلام وتنمية تشمل الجميع ، وعلى المستوى الداخلى جاءت فكرة مؤتمر الشباب لتسعي الى هدف أساسي وهو تنمية الحياة السياسية بين شباب مصر . دوت الخليج

حيث يستطيع الشباب تقديم العديد من أوراق العمل التي تساهم فى تعزيز المناخ الديمقراطى من خلال الشفافية فى عرض الأزمات والصعوبات والتحديات التى تواجهها الدولة وما يجرى تحقيقه على أرض الواقع وبالتالي عودة الثقة ما بين الشباب والدولة، كذلك العمل على خلق جيل جديد قادرا على الإدارة وتحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة وهو ما نلمس ثماره الآن من خلال قدرة الشباب على إدارة وتنظيم المؤتمر والقدرة على طرح الرؤى لمشاكل التعليم والصحة والثقافة والاقتصاد فى مصر ووضع الحلول والمقترحات العملية لها حيث خرج المؤتمر بتوصيات ستكون محل اهتمام من الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع.

منتدي شباب العالم

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بـ 2022 معلنا عدد من التكليفات لإدارة المنتدى ومجلس الوزراء.

تكليفات منتدى شباب العالم 2022

إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى وإنشاء حوار تفاعلى بين الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى

تفعيل مبادرة أنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص

تكوين مجموعات شبابية للمشاركة بقمة المناخ وإعداد تصور لإمتداد إفريقي للمبادرات التنموية المصرية إعداد برامج تدريبية متخصصة بريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقيى تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي لتكون إطار استشرافى للدولة تجاه بكافة القضايا إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية تكليف مجلس الوزراء بتصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا