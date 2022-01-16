/672665/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-برينتفورد-التشكيل-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نظيرة برينتفورد، على ملعب “آنفيلد” في الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد.. التشكيل والقنوات الناقلة:

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو- هندرسون- ميلنر.

في خط الهجوم: فيرمينو -دييجو جوتا- مينامينو.

القنوات الناقلة

يخوض ليفربول ضد فريق برينتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

غيابات ليفربول للمشاركة في أمم أفريقيا

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.

في حين تأتي باقي غيابت الفريق وعلى رأسهم المدير الفني للفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، "يورجن كلوب المدير الفني، روبيرتو فيرمينيو، صانع ألعاب، أليسون بيكر حارس المرمى، جويل ماتيب مدافع، ميناميو خط الوسط، ديفوك أورويجي مهاجم، إيليوت خط الوسط، أدريان حارس المرمى، والتي من المتوقع اللحاق بالمباراة.

حقق فريق ليفربول فوزاً سهلا على حساب شروزبيري الذي يقع في الدرجة الثالثة الإنجليزية برباعية مقابل هدف واحد.

وكانت هذه المباراة ضمن مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، وأقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

أحرز أهداف ليفربول كلا من، فابينيو "هدفين، فيرمينو، جوردون.

وغاب محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا عن المباراة بسبب المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام حاليا بالكاميرون.