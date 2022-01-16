/672666/الغزالة-سلبي-هكذا-أعلن-كريم-محمود-عبد-العزيز-تعافيه-من-كورونا

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أنه تعافى من فيروس كورونا المستجد، بعد فترة عزل ليست طويلة وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

دوت الخليج يكشف كواليس تعافي الفنان كريم محمود عبد العزيز من فيروس كورونا

الفنان كريم محمود عبد العزيز يعلن تعافيه من كورونا

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة له وهو يرقص مع الفنانة منة شلبي، من فيلمه الأخير من أجل زيكو، وكتب عليها:"الحمد لله.. الغزالة نيجاتيف"، وهو ما يعني أنه تعافى تمامًا من إصابته بفيروس كورنا المستجد، الذي كان قد أعلن عنه سابقًا، وكل ذلك كان من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

تعليقات الجمهور على تعافي الفنان كريم محمود عبد العزيز

شارك متابعي الفنان كريم محمود عبد العزيز على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فرحته بالشفاء من فيروس كورونا، وكتبوا له العديد من التعليقات تحمل حمدهم لله على سلامته وتعافيه، وأعربت "فاطمة" واحدة من جمهوره، عن تمنيها بشفائها هي من نفس الفيروس اللعين، وكتبت:"عقبالي يا رب".

إصابة الفنان كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا مؤخرًا

حيث أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز أنه أنضم لقائمة مصابي فيروس كورونا، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير، عندما أعلن الخبر في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، وكتب كريم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الغزالة إيجابي"، وقضى مدة حجره من وقتها إلى اليوم، عندما أعلن شفائه التام وسلبية المسحة.

فيلم من أجل زيكو

شارك مؤخرًا الفنان كريم محمود عبد العزيز في بطولة فيلم "من أجل زيكو"، وهو من بطولة الفنانة منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي. وحقق فيلم من أجل زيكو نجاحًا قبل عرض الفيلم بسبب أغنيته الغزالة رايقة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو".

يحتل فيلم من أجل زيكو بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، المركز الثاني في أعلى إرادات يومية، وتخطت مشاهدات أغنية الفيلم "الغزالة رايقة" 54 مليون مشاهدة.