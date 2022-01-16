/672669/رئيس-الشيوخ-يعلن-خلو-مقعد-النائب-إبراهيم-حجازى-بعد-وفاته
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،خلو مقعد النائب الراحل إبر اهيم حجازى والذى وافته المنية .
دوت الخليج
جاء هذا الإعلان بناء على الإخطار المرسل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بوفاة المغفور له ابراهيم حجازى عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠
وكان مجلس الشيوخ قد وقف دقيقة حداد على روحه وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق : ” أنعي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهو الإعلامي البارز والحاصل على جائزة مصطفى أمين وعلى أمين للصحافة “.
وأضاف خلال الجلسة العامة ” النائب أسس الأهرام الرياضي وقدم الفقيد الغالي عددا من البرامج الرياضية ومن خلال رئاسة لجنة الشباب والرياضة واصل عطاءه للوطن وأدى رسالته البرلمانية على أكمل وجه وإنا لله وإنا إليه راجعون وقال رئيس الشيوخ : ” ننتظر رسالة وزارة الداخلية لإعلان خلو مقعده”.
رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب إبراهيم حجازى بعد وفاته
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه بعد ورود خطاب وزير الداخلية، بشأن وفاة إبراهيم حجازي ، رئيس لجنة الشباب والرياضية، سوف يتم إعلان خلو المقعد، وهو ما وصل اليوم وعلى أساسه تم إعلان خلو المقد.
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