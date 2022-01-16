التضامن فى أسبوع.. الإبلاغ عن مؤسسة الأيدى الأمينة ومنح بـ2.5 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى الأنشطة والأحداث واللقاءات التى أجرتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 8 إلى 14 يناير، حيث استعرضت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" فى مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة.





السبت 8 يناير

• وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن الموافقة على منح بـ2.5 مليار جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام 2021.



• وزارة التضامن الاجتماعى تصدر بيانا يفيد بأنها تتصدى بكل قوة وحسم لأية مخالفات فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.. وبادرت بإبلاغ النيابة العامة عن واقعة مؤسسة الأيدى الأمينة.





الأحد 9 يناير

• ختام المرحلة الأولى من مبادرة "تتلف فى حرير" بتوزيع 500 نول لصناعة السجاد اليدوى بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.



• إطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من مبادرة "بر أمان" نهاية يناير الجارى.



• الخط الساخن تلقى 9977 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للعلاج من الإدمان تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.





الإثنين 10 يناير

• وزيرة التضامن الاجتماعى توجه بسرعة إنقاذ طفل مشرد بشوارع الإسكندرية يتخذ من إحدى السيارات العاطلة مأوى له.. ومواطن مسن بلا مأوى بالقاهرة.



• وزارة التضامن الاجتماعى تشارك فى ورشة عمل "حياة كريمة.. التجربة المصرية لبناء الإنسان" تم خلالها استعراض التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للوزارة فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".



• المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد حلقة نقاشية لعرض نتائج استطلاع رأى عينة من الجمهور العام حول خدمات الشمول المالى.



• النتائج أظهرت أن أكثر من نصف مفردات العينة تفضل استخدام البطاقات الإلكترونية فى المعاملات المالية الحكومية.



• الهلال الأحمر المصرى يرسل مساعدات لدولة لبنان بالتعاون مع بنك الكساء المصرى وجمعية رسالة وجمعية مصر الخير وشركة إيفا فارما وبنك الطعام.



• الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعى 16439 يستقبل 10 آلاف و500 مكالمة خلال ديسمبر الماضى.





الثلاثاء 11يناير

• الرئيس عبدالفتاح السيسى يتفقد معرض "ديارنا" فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى نسخته الرابعة.



• انتهاء المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" من تدريب الشباب والفتيات المقبلين على الزواج المترددين على مراكز الشباب فى 4 محافظات.



• برنامج "وعى" ينظم تدريبا عن التربية الأسرية الإيجابية لأعضاء هيئة التدريس فى 5 جامعات حكومية هم جامعة قناة السويس وبورسعيد والسويس والزقازيق والمنصورة.



• البرنامج ينظم تدريبا لعدد من الرائدات الريفيات عن التربية الأسرية الإيجابية والـ1000يوم الأولى بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.



الأربعاء 12يناير

• وزيرة التضامن الاجتماعى عن منتدى شباب العالم: "إن منتدى شباب العالم أصبح حدثا عالميا ينتظره الشباب من مختلف بلدان العالم، وتهتم به بل وترعاه القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يؤكد ذلك رغبة الآلاف داخل مصر وخارجها فى المشاركة فيه".



• وزيرة التضامن الاجتماعى تهنيء الدكتورة إيمان كريم لتعيينها رئيسا للمجلس القومى لذوى الإعاقة.



• المجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى برئاسة القباج يعتمد اللائحة التنفيذية للنظام الأساسى الخاصة بالجمعية وفروعها.



• نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر يلتقى الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز أطر التعاون بين بنك ناصر وكنائس مصر القديمة.



• صرف 120 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث المنوفية بالتعاون بين الوزارة ومحافظة المنوفية والجمعيات الأهلية.



• وصول عدد مستخدمى المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية إلى 35 ألف مستخدم كما وصل عدد طلبات توفيق الأوضاع الإلكترونى إلى 31 ألف طلب و28 ألف طلب توفيق كامل المستندات.



الخميس 13 يناير

• إقبال المشاركين فى منتدى شباب العالم على المنتجات اليدوية والتراثية بمعرض "ديارنا".



• صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الاسكندرية ينظمان ندوة لتعريف العاملين بالمحافظة بأليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة.



• صرف مساعدات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى لشهر يناير بدء من السبت 15 يناير لإجمالى 3،8 مليون أسرة بتكلفة 1،65 مليار جنيه.



• مبيعات معرض "ديارنا للأثاث المنزلى" بالمنيا تصل إلى 5 مليون جنيه فى نهاية أسبوعه الثانى.



• الأسبوع المقبل.. وزارة التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعا تستعرض فيه استراتيجيتها وخططها لعام المجتمع المدنى 2022.