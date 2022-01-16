الحكومة: لا صحة لوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت فى طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، ستستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهذا فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالى: "www.tamwin.com.eg"، أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تموينى للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).