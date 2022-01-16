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القابضة للمياه: انتشار معدات الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة لسحب الأمطار

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محمد مهران 2022-01-16 11:24 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - انطلقت معدات تابعة لشركتى القاهرة للصرف الصحى والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ وتوقعات لسقوط الأمطار.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأى مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار حوالى 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة.

وأضاف أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار ومطابق الصرف الصحى وفق خطة الشركة.

ومن جانبه، أشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إلى أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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