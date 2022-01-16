القابضة للمياه: انتشار معدات الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة لسحب الأمطار

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأى مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.
وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار حوالى 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة.
وأضاف أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار ومطابق الصرف الصحى وفق خطة الشركة.
ومن جانبه، أشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إلى أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه.
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