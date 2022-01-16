وزيرة الهجرة تلتقي وفدا من رواد الأعمال الأفارقة ونظرائهم المصريين

تماشيًا مع توصية منتدى شباب العالم بتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا يجمع بين رواد الأعمال من الشباب..

السفيرة نبيلة مكرم: تشكيل مجموعات عمل بين الوفد الإفريقي والمصري لتبادل الخبرات وفتح مجالات التعاون المشترك

برعاية السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفي إطار التواصل مع المصريين في الخارج للاستفادة من خبراتهم في دعم الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار في مصر، فقد شاركت السفيرة نبيلة مكرم، في لقاء موسع بين 10 من شباب رواد الأعمال الأفارقة شاركوا بترشيح من الدكتورة دينا شريف الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، شارك في الاجتماع عدد من رواد الأعمال المصريين، وبحضور الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) في فيينا، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون المنظمات الدولية، وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء الذي نظمه مركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT الأمريكية، استعرض رواد الأعمال الأفارقة نتائج زيارتهم التي استمرت لمدة أسبوع في مصر ولقاءاتهم مع عدد من رجال الأعمال والمسئولين المصريين وما أسفرت عنه تلك اللقاءات من إبرام عدد من الصفقات وبدء إجراءات فتح عدد منهم لمشروعات في مصر، إضافة إلى شراكات مع رواد أعمال مصريين.

كما تحدث رواد الأعمال المصريين مستعرضين نتائج الاجتماعات التي تمت مع الوفد الإفريقي وسبل التعاون الثنائي بينهما.

ومن جانبها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جهود الوزارة في التواصل مع المصريين بالخارج، فضلا عن التواصل مع خبرائنا في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وكذا الجهود المبذولة في جذب رجال الأعمال المصريين في الخارج للاستثمار في مصر وإشراكهم في المبادرات الرئاسية، وكذلك الترويج للدولة المصرية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية لاستعادة مصر مكانتها ودورها المحوري في قارتها الأفريقية، وتوجيهات سيادته للتعاون والتكامل مع دول القارة الأفريقية اقتصاديا وتجاريا وصناعيا، وهو ما تم تأكيده خلال منتدى شباب العالم وانعكس على التوصيات الخاصة به في الختام، مشيرة إلى توجيهات السيد الرئيس بأن يتضمن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" المقبل جلسة مخصصة لأفريقيا داعية الحضور إلى المشاركة في تلك الجلسة، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات ثابتة نحو عمقها الأفريقي.

وفي هذا الصدد، تناولت وزيرة الهجرة مبادرة "صوت مصر في إفريقيا Egypt’s Voice in Africa"، والتي أطلقتها الوزارة من أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كافة الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية، والترويج لها، مؤكدة أن لقاء اليوم مهم جدًا لأنه يحقق التواصل بين المصريين بالخارج وأشقائهم في القارة الإفريقية، وخطوة لما نهدف له من المزيد من التعاون الثنائي.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى توصية منتدى شباب العالم بالدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا والذي يجمع بين رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل، موضحة أنه تماشيًا مع هذه التوصية فإنه سيتم تشكيل مجموعات عمل بين الوفد الإفريقي والمصري لتبادل الخبرات خصوصا في إفريقيا وفتح مجالات التعاون المشترك.

وتحدثت الدكتورة دينا شريف المدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT الأمريكية، حول الهدف من زيارة الوفد الإفريقي، مشيرة إلى أنه باعتبارها مصرية مقيمه في الخارج حرصت على إتمام هذه الزيارة بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين رواد أعمال أفارقة ونظرائهم المصريين وتشجيعهم للتعلم وللاستثمار في مصر وإطلاعهم على القفزة الكبيرة التي حققتها مصر اقتصاديا واجتماعيا وصناعيا.

وأوضحت الدكتورة دينا أن مجموعة الزمالة ل MIT تتكون من رواد الأعمال الأفارقة في مرحلة النمو وتهدف الزمالة إلى بناء بيئة أقوى لنشاط ريادة الأعمال والابتكار. وقد قامت المجموعة بأفرادها من الدول الأفريقية المختلفة من ضمنهم مصر بدراسة بيئة ريادة الاعمال والابتكار في مصر.

وحرص الوفد على إتمام الزيارة على خطوط شركة مصر للطيران دعمًا للشركة الوطنية، وقاموا بالعديد من الاجتماعات مع القطاع الخاص وصناع القرار ومصممي السياسات الخاصة ببيئة ريادة الأعمال مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومسرعات الأعمال مثل flat6labs من أجل تعميق العلاقات بين رواد الاعمال ودراسة سبل التعاون من أجل خلق فرص عمل.

وقدمت الدكتورة دينا شريف وأعضاء الوفد الشكر لوزيرة الهجرة على المجهود والمساعدة في إتمام تلك الزيارة في إطار دورها لإشراك المصريين المقيمين في الخارج في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وقد تم اقتراح بعض الخطوات المستقبلية للاستفادة من هذه الزيارة مثل إمكانية إصدار فيزا خاصة برواد الأعمال وإجراء حملات توعية بنشاط الدولة المصرية في دعم نشاط ريادة الأعمال والابتكار بالاضافة إلى تشجيع رواد الأعمال المصريين على زيارة الدول الأفريقية الأخرى لإرساء أسس التعاون وخلق فرص استثمارية واعدة.