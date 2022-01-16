هيئة الدواء تكشف روشتة الوقاية من الأمراض الشتوية.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة التى تجنب الأشخاص الإصابة بالأمراض الشتوية. وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن الوقاية من الأمراض الشتوية من خلال اتباع النصائح التالية : ​1- لا تهمل أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​ 2- جدد هواء المنزل دائماً، ولا تهمل تدفئة جسمك.​ 3- لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.​ 4- تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد. ​ 5- اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن 6-أكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي.​ 7- أكثر من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.​

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