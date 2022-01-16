مجلس الشيوخ يشيد بقرارات منتدى شباب العالم ..عبد الرازق:تجلت فيها عظمة مصر..مستقبل وطن:تعكس القوة التنظيمة للدولة..حماة الوطن:أيقونة وواجه لكل الشباب..التنسيقية: سيكون لها الأثر الدولى

672683

/672683/مجلس-الشيوخ-يشيد-بقرارات-منتدى-شباب-العالم-عبد-الرازقتجلت-فيها-عظمة-مصرمستقبل-وطنتعكس-القوة-التنظيمة-للدولةحماة-الوطنأيقونة-وواجه-لكل-الشبابالتنسيقية-سيكون-لها-الأثر-الدولى

ويعلن خلو مقعد النائب إبراهيم حجازى

شهدت الدقائق الأولى من جلسة مجلس الشيوخ، إشادة كبيرة من الأعضاء بالنجاح الذي لاقاه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج

وفي كلمته خلال الجلسة، قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه تشرف بالمشاركة فى منتدى شباب العالم، الذي تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم بعد أن أظهرت فيه قدرات شبابها الواعد وقوة اقتصادها وريادتها، حتى جعلت من المنتدى منصة دولية بارزة، وحدثًا ينتظره العالم".

رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب إبراهيم حجازى بعد وفاته :

هذا وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، بخلو مقعد النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضية، وذلك بعد ورود خطاب رسمي بذلك من قِبل وزارة الداخلية.

برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ توجه التحية للقيادة السياسية بعد نجاح منتدى شباب العالم :

فيما أشاد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بنجاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخح ولمدة 4 أيام، بمشاركة 196 دولة، وبحضور الرئيس السيسي، فى ظل أنتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يعكس القوة التنظيمية للدولة المصرية، موجهًا تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية والشعب المصري على الشكل الجيد الذي خرجت به النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى ظل الظرف الصحي العالمي فيروس كورونا المستجد.

"برلمانية حماة الوطن بالشيوخ" تُشيد بنجاح منتدى شباب العالم

فيما أشاد النائب طارق نصير، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بنجاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي عُقد بمدينة شرم الشيخ الإسبوع الماضي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم، قائلًا :"النجاح الذي لاقاه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة جعله أيقونة وواجهة لكل شباب العالم ظهر فيه شباب مصر الواعد، حيث نُقِشت العديد من الموضوعات الهامة على المستوى الدولي والإقليمي".

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشيد بنجاح منتدى شباب العالم

وقال النائب محمود القط، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أقامت منتدى شباب العالم، والذي يعد محفل دولي مهم بدأ بمنصة حوارية بين شباب العالم، وتحول حاليا إلي توصيات تهتم بها المؤسسات الدولية و منظمة الأمم المتحدة و جميع المنظمات الدولية الآخري، موضحًا أن توصيات المنتدى كانت نابعة من الورش العمل والتي اهتمت بها القيادة السياسية، مضيفًا :"سيكون لهذا المنتدي آثر دولي مهم، وأنه أثبت للعالم ككل أن مصر بلد الأمن والأمان وتنطلق منها الأفكار البناءة وسينطلق منها مستقبل العالم".

مجلس الشيوخ يشيد بقرارات منتدى شباب العالم ..عبد الرازق:تجلت فيها عظمة مصر..مستقبل وطن:تعكس القوة التنظيمة للدولة..حماة الوطن:أيقونة وواجه لكل الشباب..التنسيقية: سيكون لها الأثر الدولى