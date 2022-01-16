/672676/انهاء-كافة-اجراءاتها-رابط-صحيفة-احوال-معلم-أزهر-2022

صحيفة احوال معلم ازهر.. قام الأزهر الشريف بالإعلان عن البدء في ملء صحيفة أحوال معلم الأزهر، وذلك عبر الطريقة الالكترونية والمواقع الخاصة بالأزهر الشريف.

دوت الخليج

وتكمن أهمية صحيفة أحوال معلم أزهر في كونها عبارة عنم استمارة للترقي للمعلمين بمؤسسة الأهر، ونظرا لتزايد البحث عبر محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل معلمي الأزهر منأجل معرفة كل ما يخص هذه الاستمارة وتفاصيل ملئها وانهاء اجراءتها كما يجب ان يكون، حتى تكون الفرصة سانحة للمعلمين في الحصول على الترقية وتحقيق الطموحات.

كل ما تريد معرفته عن صحيفة احوال معلم أزهر

يرصد موقع دوت الخليج الاخباري كافة المعلومات المتعلقة حول هذه الصحيفة ، وكل ما يخص هذه الاستمارة وتفاصيل ملئها وانهاء اجراءتها وطباعتها.

صحيفة احوال معلم أزهر

يقوم المعلم بادخال كافة البيانات المطلوبه منه تقديمها بالهيئة التعليمية ، وذلك بعد الحصول على الاستمارة والذي يتم اخذها عن طريق الخطوات التالية:

الدخول في موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين ادخال الاسم ادخال الرقم المسلسل ادخال الرقم السري اضغط على تسجيل الدخول للحصول على استمارة بيان حالة معلم ازهر سيظهر لك بعد ذلك استمارة المعلم الخاصة بالمعلمين بالأزهر الشريف

كيفية تحديث الممعلم بياناته

يتم اللجوء إلى مدير النظام حيث أنه الشخص الوحيد الذي له الصلاحية للقيام بذلك ضبط الرقم القومي أو مادة التخصص من قبل المعهد الأزهري فقط وضع تقرير للمراجعة، بعد التحديث تسليمها للمنطقة الأزهرية بعد القيام بمراجعتها بدقة شديدة

طريقة تقديم المعلم استمارة الترقي

تسجيل الدخول في موقع نقابة المهن التعليمية ملء البيانات المطلوبة منك وهي بيانات شخصية، بيانات وظيفية، بيانات اخر مؤهل، والجزاءات طباعة هذه الأستمارة يفضل ملئها في مكان به طابعة لطباعتها فور التسجيل.

رابط صحيفة احوال معلم أزهر 2022

تجدر الإشارة إلى ان الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بإنهاء إجراءات تسكين الطلاب مصابي واقعة استنشاق الغاز بسكن خارجي وتسكينهم بالمدينة الجامعية بأسيوط نظراً للظروف الطارئة لهم. http://www.azhar.eg/education/TeachersInfo

جاء ذلك خلال بيان موجها فيه بعقد لجان امتحانات خاصة للطلاب بالمستشفى لحين تعافيهم بشكل تام وذلك في اطار الحرص على مستقبلهم ومراعاة لظروفهم الصحية.