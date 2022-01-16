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كيف يمكن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ، عمليات بحث مكثفة خلال الساعات الماضية لمعرفة «نتيجة» الصف الرابع التى أنتهت امتحاناته مؤخرًا.

دوت الخليج

كيف يمكن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

ولمعرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي يلزم القيام بعدد من الخطوات المهمة، والتى سبق أن حددتها وزارة التربية والتعليم، ولكن يلزم إعلانها من قبل الوزارة عندما تنتهى فترة الامتحانات.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي كانت قد انطلقت أمس السبت فى كل المحافظات المصرية، والتى بدأت فى 15 يناير ومن المقرر أن تنتهى من نفس الشهور وبعد مرور خمسة أيام أى يوم 20 يناير.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي بعد أداء الطلاب الامتحانات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق فإنه ومن المقرر أن تُطرح أسئلة الامتحانات والتى تضم المناهج التى درسها الطلاب خلال الفترة من بداية العام الدراسي وحتى ديسمبر من عام 2021.

اجراءات احترازية مشددة فى امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وتلتزم مدارس التربية والتعليم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على صحة الطلاب والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي حتى لا يصاب أحد بفيروس كورونا الذى يأخذ فى التفشي.

هذا وتتم امتحانات الصف الرابع الابتدائي أيضًا وفقًا للمنظومة الجديدة للتعليم، وذلك بعد إدخال المناهج الدراسي الجديدة، والتى تهدف وفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم فى وقت لاحق إلى قياس مستوى الطلاب والاعتماد على الفهم وليس التلقين فقط.