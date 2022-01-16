/672688/انتظام-سير-امتحانات-الفصل-الدراسي-الاول-لصفوف-النقل-بالبحيرة

لليوم الثانى...

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتظام امتحانات الصف الرابع الابتدائى فى يومها الثانى على التوالى بمدارس المحافظة حيث يؤدى 145578 تلميذ وتلميذه امتحانات اليوم فى مادتى العلوم والمهارات المهنية وقد تغيب منهم عن أداء الامتحانات 2100 تلميذ وتلميذة كما انطلقت امتحانات الصف الثانى الاعدادى اليوم حيث يؤدى 128168 طالب وطالبة امتحانهم اليوم فى مادة اللغة العربية وقد تغيب منهم عن أداء الامتحانات 4200 طالب وطالبة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مؤكدا على استمرار انعقاد غرفة العمليات بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات أولا بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات.

انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل بالبحيرة

كما واصل تلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس مكفوفين 33 تلميذ وتلميذة امتحانهم اليوم فى مادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية حيث حضر 32 تلميذ وتغيب تلميذ واحد فقط وواصل طلاب الصف الاول والثانى الاعدادى مكفوفين 23 طالب وطالبة امتحانهم اليوم فى مادتى العلوم والتربية الدينية وتغيب طالب واحد فقط حيث تم متابعة سير الامتحانات داخل اللجان للاطمئنان على حسن سيرها وانتظامها وتوفير كافة اوجه الرعاية لهم .

انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل بالبحيرة

هذا ويشدد وكيل الوزارة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتطهير وتعقيم اللجان والتأكيد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتقليل اعداد الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على التباعد والمسافات البينية اللازمة اثناء سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب والملاحظين في جو من الهدوء و الانضباط.