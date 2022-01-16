/672694/الوحدة-المحلية-بالفشن-تتابع-سير-الامتحانات-و-سير-العمل-بالقوافل-العلاجية-المجانية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن اليوم عدداً من الجهود التنفيذية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل، والتصدي لمخالفات البناء في المهد، وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين برفع مستوى النظافة والتجميل ومتابعة القوافل الطبية المجانية التي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وفي هذا السياق تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة الأستاذ حمادة راضي انتظام امتحانات طلاب بعض فصول التعليم الأساسي بدائرة المركز والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على الطلاب، كما تم متابعة القافلة الطبية بالعيادات المتنقلة والجاري تنظيمها على مدار يومين وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية للمواطنين بقرية مهدى الأخرم التابعة لقرية الجفادون والقرى المجاورة.

الوحدة المحلية بالفشن تتابع سير الامتحانات و سير العمل بالقوافل العلاجية المجانية

بينما نظمت الوحدة حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، والتي أسفرت عن توريد الناتج اليومي من القمامة ويقدر ب 120طن لمصنع السماد العضوي، علاوة على تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها وخلق سيولة مرورية حيث تم مسح وتمهيد الطريق الدائري وطريق الوقف بنى صالح ، علاوة على مراجعة وحدات الإنارة العامة حيث تم إصلاح العطل بمحول كهرباء عزبة أبو شراقي وصيانة الكشافات بعزبة البدوي واستكمال صيانة أعمدة الإنارة بقرية الجفادون وتوابعها.