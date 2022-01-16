/672697/الوحدة-المحلية-بسمسطا-تشرف-على-منظومة-العمل-بالمركز-التكنولوجي-المتنقل

تنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لرؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وأهمية المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك الوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل، وحل مشاكل المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة الأستاذ ناصر سيف النصر" الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سيارة "المركز التكنولوجي المتنقل" للارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، حيث تم تزويد هذه السيارات بالكوادر المدربة، وأحدث وسائل التكنولوجيا من أجهزة الحاسب الآلي وطابعات الليزر ووسائل الاتصال، فضلا عن تزويدها بمولد كهرباء لتكون قادرة على العمل في أي مكان، وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا للزحام بمقرات المراكز ذلك لمدة 5 ايام ليكون يومها الأول بقرية دشطوط.

الوحدة المحلية بسمسطا تشرف على منظومة العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل

في حين تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية بتنفيذ حملة تفتيشية على المدينة وبعض القري بدائرة المركز ، والتي أسفرت عن تحرير 22 محضرا لمخالفة الاشتراطات البيئية، هذا بالإضافة إلى تنظيم حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمناطق متفرقة من شوارع ومداخل المدينة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمناطق السكنية ودور العبادة، فضلا عن أعمال تمهيد وتجريف ورفع الأتربة الطرق الترابية، وجمع المخلفات المنزلية، وتحسين الخدمات والمرافق بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء بدائرة مجلس قروي بدهل ومازورة والشنطور ودشطوط.

ومن ناحية أخرى تم متابعة رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى حيث تم إحلال وتجديد 10 أعمدة كهربائية بعزبة الجريدة التابعة لقرية دشطوط وشد الأسلاك وتركيب الموصلات والكشافات بطول 400 مترا.