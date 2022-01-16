/672700/استعدادات-مكثفة-و-استمرار-رفع-درجة-الاستعداد-القصوى-لمواجهة-سوء-الطقس-ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، عن استمرار الاستعدادات المكثفة و جاهزية جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة ، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

تطورات الطقس في بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،و استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار .

استعدادات مكثفة و استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الطقس ببورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

وكانت قد شهدت محافظة بورسعيد، موجة من الطقس السيئ مع سقوط غزير للأمطار علي كافة انحائها، وانخفاض ملحوظ وكبير في درجات الحرارة.

وعلي الرغم من ذلك انتظمت حركة الملاحة البحرية بالمجرى الملاحي لقناة السويس بموانئ بورسعيد، حيث تم تفريغ 1920 سيارة وتداول 27 سفينه بموانئ بورسعيد اليوم الاحد،

كما أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SANG SHIN وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 200 متر والغاطس 7.8 متر وذلك لتفريغ 1920 سياره بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينه ومن المنتظر دخول سفينه بضائع عامة ،و يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .