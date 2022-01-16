إشادات بالنسخة الرابعة من منتدى الشباب..وإعلان خلو مقعد إبراهيم حجازي..بالصور جلسة الشيوخ اليوم

/672680/إشادات-بالنسخة-الرابعة-من-منتدى-الشبابوإعلان-خلو-مقعد-إبراهيم-حجازيبالصور-جلسة-الشيوخ-اليوم

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

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