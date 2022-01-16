/672682/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-فى-كأس-رابطة-الأندية

يخوض النادي الأهلي مباراته القادمة أمام نظيرة الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات النادي الأهلي ضد الجونة وانتهت بالتعادل السلبي، في أولي مشاركاته من بطولة كأس رابطة الأندية.

ويدعم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، فريقه بالعديد من المواهب من ناشئين النادي، بعد غياب العديد من اللاعبين للمشاركة في منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ناشئين الأهلي

ظهرت العديد من المواهب في القاء الماض بين الأهلي والجونة، في أولى لقاءات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي يأتي على رأسها زياد طارق في منتصف الملعب، بجانب محمد مغربي في خط الدفاع.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الأهلي يبحث عن التتويج بالنسخة الأولى من كأس الرابطة

ويسعي النادي الأهلي لمواصلت انتصاراته ، و حصد لقب بطولة كأس رابطة الأندية، والتي مقامة للمرة الأولي في تاريخ الدوري المصري.

فيما يدخل الأهلي هذه المباراة ويغيب عن صفوفه العديد من اللاعبين الدولية مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع كمنخب مصر وتونس ومالي.

ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ويأتي معه كلا من" الجونة – والإسماعيلي – المقاولون العرب – سموحة – البنك الأهلي".