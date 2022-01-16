/672684/البرلمان-يدعو-لفتح-دور-العبادة-ومراكز-الشباب-لإيواء-المشردين-من-البرد

تقدم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء التضامن والأوقاف والشباب والرياضة، بفتح دور العبادة ومراكز الشباب والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن هذه الأيام أمام لمن لا مأوى لهم من المشردين والمتسولين لحمايتهم من تقلبات الطقس وبرد الشتاء القارس.

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وقال النائب في مقترحه، أنه في ظل تقلبات الطقس وموجات البرد القاسية التي تمر بها بلادنا هذه الأيام، أصبح من المهم البحث عن إيجاد حلول لتخفيف معاناة الكثير من المتسولين والمشردين وأطفال الشوارع وغيرهم مما دفعتهم الظروف إلى البقاء على أرصفة الشوارع، من منطلق إنساني في المقام الأول ومجتمعي في المقام الثاني.

وأوضح عباس، أن ظاهرة من لا مأوى لهم، موجودة في كل أنحاء العالم، وليست ظاهرة مصرية، نجدها في أمريكا ودول أوروبا ودول العالم الثالث، منتشرين في عواصم الدول الكبرى والميادين الرئيسية، وهي ظاهرة تخلع القلوب في ظل موجات البرد القاسية، ويتسارع الكثير من المعنيين بشؤون وهموم بلدانهم إلى إيجاد حلول لهذه الفئة.

البرلمان يدعو لفتح دور العبادة ومراكز الشباب لإيواء المشردين من البرد

واقترح عضو مجلس النواب، فتح دور العبادة من مساجد وكنائس ونُزل ومراكز الشباب والرياضة والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لاستقبال من لا مأوى لهم وأمام من أعياهم برد الشتاء القاسي الذي لا نقوى على تحمله داخل بيوتنا وتقديم الدعم اللازم لهم.

ودعا عباس، مؤسسات المجتمع المدني أن تتحمل مسؤوليتها المجتمعية كاملةً تجاه هذه الفئة وتوفير ملابس شتوية وبطاطين للمشردين والمتسولين ومن ألقته الظروف للبقاء في الشوارع شتاءً كجزء من رسالتها، كما دعا كل فرد في المجتمع لديه القدرة والمقدرة أن يقوم بدوره هو الآخر في تقديم يد العون والمساعدة اللازمة لهذه الفئة.