ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تخطفان الأنظار بأغنية «الغزالة رايقة».. والجمهور: «انتاج عظمة»

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شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة المتألقة والجذابة هيفاء وهبي الجمهور، بفيديو مع احدى بناتها وهي تتغنى على أنغام الأغنية المصرية «الغزالة رايقة» للطفل محمد أسامة والفنان كريم محمود عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد انجذاب الجمهور لابنة هيفاء وهبي بعد غنائها اغنية الغزالة رايقة

ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها ترقصان على الغزالة رايقة

ونشرت زينب فياض الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الغزالة رايقة وحافظة الأغنية كلها»، في إشارة منها إلى ابنتها تلا.

وأتت تعليقات الجمهور على الفيديو على النحو التي: «مشروع هيفاء وهبي»، «إنتاج هيفاء»، «حركاتك نفس حركات هيفاء»، «فين هيفاء عشان تكمل جمال الفيديو».. وغيرها من الإشادات لهيفاء وابنتها.

هيفاء وهبي وفيلم فوق برج أيفل

هذا وأعلنت الفنانة هيفاء وهبي عبر صفحتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات عن وذلك بمشاركتها في فيلم يحمل اسم فوق برج ايفل.

وشاركت هيفاء صورة لسيناريو الفيلم عبر خاصية ستوري بي بموقع الانستجرام، وعلقت قائلة: ومضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير.

يشارك في فيلم فوق برج إيفل العديد من الفنانين منهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وسيتم تصوير معظم مشاهدة بالعاصمة باريس في فرنسا، بداية عام 2022.

حقيقة زواج هيفاء وهبي من رجل خليجي

وتداولت عدد من المواقع الإخبارية مؤخرا، أخبار تُفيد بأن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد تزوجت من رجل أعمال سعودي، وقدم لها مهرًا كبيرًا وذلك أثناء تواجدها في مصر مؤخرًا.

وكشف مصدر لموقع دوت الخليج، حقيقة الأمر، وقال: "كل شوية اشاعات تطلع عليها ومش أول مرة يطلع عليها اشاعة جواز، والخبر ده عاري تمامًا من الصحة، وهيفاء لو اتجوزت هتطلع تقول".

وتابع المصدر حديثه: "هيفاء وهبي حاليًا في فرنسا حيث تصور فيلمها الجديد المقرر أن يعرض في عيد الفطر المقبل، وتسعى هي وطاقم العمل بالانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان".