/672689/رئيس-مدينة-بني-سويف-يتابع-النظافة-بشوارع-عاصمة-المحافظة-وملف-إزالة-التعديات

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

النظافة بشوارع المدينة العاصمة وملف إزالة التعديات

وفي هذا السياق تابع المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم تصنيع وتجهيز 325صندوق قمامة حديد مجهز للعمل على سيارات المكابس لتوزيعها بشوارع مدينة بنى سويف ، فيما واصلت الوحدة رفع الأتربة والمخلفات والقمامة بطريق السادات وطريق الفيوم والطريق الدائري وكورنيش النيل وشارع ترعة البوصة وصلاح سالم وعبد السلام عارف وجسر إسلام وأرض المحلج، كما قامت ادارة الحدائق بزراعة الطريق الدائري لنباتات الزينة، وإزالة الأشجار التي تعوق عملية الرصف بشارع عادل عيد خلف وقص وتهذيب الاشجار بمحيط مركز معلومات شبكات المرافق خلف مساكن الحمرايا.

رئيس مدينة بني سويف يتابع النظافة بشوارع المدينة العاصمة وملف إزالة التعديات

كما تابع رئيس المدينة جهود المجالس القروية التابعة في رفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد ، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بإزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة 400م من الأرض الزراعية بزمام قرية بني هارون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء باتخاذ الإجراءات المتبعة بقرية دموشيا حيال الشروع في بناء مخالف على أرض زراعية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.