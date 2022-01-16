/672692/بالتزامن-مع-مناقشته-في-الشيوخ-اليوم-تعرف-على-أهم-بنود-قانون-العمل-الجديد

يستكمل مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشته لقانون العمل الجديد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.. وفي هذا السياق "دوت الخليج" تستعرض أهم بنود القانون محل المناقشة.

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