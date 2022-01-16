إشادات نيابية تحت قبة الشيوخ بمنتدى شباب العالم: عبر عن مكانة مصر وقدراتها

جدة - نرمين السيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإشادة بنجاح منتدى شباب العالم.

وأكد حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، قدرة مصر على تنظيم حدث بهذا الحجم يعكس أن مصر دولة قوية خاصة فى ظل جائحة كورونا، حيث أثبتت أنها دولة قوية متمكنة، قدمت مثالا على إقامة تجمعات كبيرة فى ظل ظرف صحى صعب يمر به العالم".

وأضاف أن المنتدى عكس مكانة مصر عالميا وقدراتها وأصبح يمثل حدثا عالميا، مشيدا بالمنتدى والذى عقد بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، إن المنتدى مثل منصة حوارية بين شباب العالم تهتم بها الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الدولية، ونجح فى جمع شباب العالم، وإصدار وتوصيات نابعة من ورش العمل اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن المنتدى سيكون له أثر دولى مهم.

وقال: المنتدى أصبح يمثل حدثا عالميا كبيرا يعكس مكانة مصر وقدراتها أمام العالم وثقلها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشاد النائب حسين خضير، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسات المندى حول قضية الاجئين ووجود 6 ملايين لاجئ فى مصر.

واستشهد بكلمة الرئيس أن اللاجئين ضيوف فى مصر وأن بعض الدول لم تتحمل 10 آلاف لاجئ فى أراضيها وأعادتهم إلى بلادهم بينما لدى مصر 6 ملايين ضيف.