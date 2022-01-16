التموين توقع 3 بروتوكولات تعاون مع الأوقاف لتوريد 1000 طن لحوم

جدة - نرمين السيد - وقع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، 3 بروتوكولات تعاون فى التعاون المشترك بين الوزارات وقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير اللحوم الطازجة من الأبقار للبلاد طوال العام، والاستفادة من الكميات المتوفرة من الأبقار الواردة من السودان والتى قامت الشركة القابضة بالتعاقد على استيرادها.





وأوضح الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن الهدف من التوقيع المبكر للبروتوكولات هو مركزية التخطيط مما يؤدى الى رفع مستوى جودة المنتج بجانب النهوض بمستويات التشغيل، مؤكدا أنه يوجد منظومة عمل متكاملة يشرف عليها وزارتى التموين والأوقاف والمحافظين.

وأضاف أن البروتوكول الأول والخاص (بصك الأضحية والصدقات) من اللحوم البلدى يتضمن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كميات من لحوم الأضاحى والصدقات المشفاه والمغلفة والمجمدة داخل كراتين لتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجيا داخل مصر.

وأشار إلى أنه سيتم توريد 100 طن بصفة مبدئية من اللحوم المتفق عليها كأضحية، ويمكن زيادة الكمية بكميات أخرى مماثلة فى حالة طلب وزارة الأوقاف زيادة الكمية، على أن يكون الذبح ابتداء من أول أيام العيد حتى عصر رابع أيام العيد ويبدأ التوزيع خامس أيام العيد.

وأوضح المصيلحى أن البروتوكول الثانى يتضمن (صك الأضحية والصدقات) من اللحوم المستوردة حيث يتضمن توريد 500 طن من لحوم الأضاحى والصدقات المستوردة المشفاة والمغلفة والمجمدة.

وأشار الى أن البرتوكول الثالث يتضمن" صك الأطعام" والذى يتضمن 400 طن من اللحوم المتفق عليها كإطعام على أربع دفعات فى شهور (فبراير -مارس- أبريل- مايو) بواقع مائة طن شهريا، ويمكن زيادة الكميات بكميات أخرى مماثلة فى حالة طلب وزارة الأوقاف.