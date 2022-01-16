وزير الكهرباء: خطط طموحة فى الطاقة المتجددة.. والقطاع الخاص حليف مهم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر لديها خططا طموحة للتوسع فى الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية أن يصل استخدام الطاقة المتجددة فى مصر إلى نسبة 42٪ من مزيج الطاقة بحلول 2035.





وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 7 آلاف كم2 لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام 2023 إلى توليد 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد حليفا مهما فى تنفيذ هذه المشروعات، مضيفا: نسعى أيضا لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل على استخدام 300 ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، فى الجلسة التشاورية مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.