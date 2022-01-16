وزيرة البيئة: لدينا قصص نجاح مصرية فى مشروعات المناخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والإنجليزى فى الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالأخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية فى مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى اعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسئولة عن التنسيق الوزارى للمؤتمر، إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية فى قيادة العمل المناخى العالمى وتراعى مصالح كافة الدول والأطراف.

ومن جانبه، أشاد ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف COP26 بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينهم خلال المشاركة المصرية الناجحة فى مؤتمر جلاسجو للمناخ، مشيرا إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى الدفع بتلك المبادرات وخاصة فى مجال نقل الطاقة والتوسع فى النقل الكهربى، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة 130 تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام 2050، وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص فى الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة فى عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر.

ورحبت وزيرة البيئة بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية فى مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية فى مجال تغير المناخ والتى تمت من خلال تمويل وطنى ذاتى ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها فى الجناح المصرى فى مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ 30 مشروع مصرى لمواجهة آثار تغير المناخ فى مجالات التكيف والتخفيف.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لديها خططا طموحة للتوسع فى الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية أن يصل استخدام الطاقة المتجددة فى مصر إلى نسبة 42٪ من مزيج الطاقة بحلول 2035، وتم تخصيص أكثر من 7 آلاف كم2 لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام 2023 إلى توليد 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليف مهم فى تنفيذ هذه المشروعات، كما نسعى لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل على استخدام 300 ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور الذى تبذله وزارة التخطيط، فى التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخى فى عملية التخطيط المحلى والوطنى والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطنى والإقليمى، للتركيز على زيادة الوعى، وعملية البحث والتطوير، والثقافة البيئية، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدى والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مره، موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالى 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025، فضلا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادى لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).

وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قرار إصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه قرار هام لمصر اتخذته أثناء ذروة جائحة كورونا التى أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة فى مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير فى استراتيجياتهم وخططهم، كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن مصر لديها تجربة هامة فى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن التمويل الإنمائى من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دورا كبيرا فى تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتى تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموى وكذلك القطاع الخاص.

وأضافت أنه فى إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخى إلى إجراءات تنفيذية، ننسق مع الأطراف ذات الصلة فى الحكومة وموسسات التمويل متعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخى، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار فى المشروعات ذات الصلة.

وعرضت الدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية خلال كلمتها، جهود الوزارة فى دعم المشروعات الخضراء وإصدار الطرح الأول من السندات الخضراء والتى تعد الأولى من نوعها فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء فى عدد من المجالات كإدارة المخلفات والمياه، بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا للتحول لأنظمة رى أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العام لتقليل الانبعاثات مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومشروع المونورويل.

وأشار السفير وائل أبو المجد ممثل الخارجية المصرية إلى أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التى تتخذ بالفعل اجراءات طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطنى، ولكن فى الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق اولوياتها الوطنية، والوصول لمساهمات وطنية طموحة، مما يتطلب مزيد من التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية على الأرض، ولمساعدة الدول على أن تكون شريك حقيقى فى الجهد العالمى لمواجهة آثار تغير المناخ، فبالرغم من تنامى دور القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات إلا أن الدول فى حاجة لمزيد من التمويل للقيام بالتزاماتها.

وأكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، أهمية الترويج لقصص النجاح المصرية فى مجال مواجهة تغير المناخ كمدخل لمؤتمر المناخ القادم، والبحث عن التجارب والنماذج الملهمة لتشجيع الدول على تنفيذ مساهماتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم من المجتمع الدولى لإمكانية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على الأرض، مشيرا إلى أن توفير التمويل لتنفيذ المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف التى تم إطلاقهما من قبل الرئيس السيسى عام 2015 فى مؤتمر باريس للمناخ هو تحدى حقيقى يجب أن يكون على طاولة مؤتمر المناخ COP27، فبالرغم من تنفيذ بعض الإجراءات ومنها بناء القدرات وتدريب أبناء الدول الأفريقية فى مجال الطاقة المتجددة وخاصة اعداد السياسات المتعلقة إلا أن عملية التمويل هى تحدى حقيقى.

وشددت وزيرة البيئة على اهتمام مصر بمناقشة التحديات الإقليمية للمناخ، فكان الهدف من إطلاق المبادرتين الإفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف تسريع وتيرة العمل فى افريقيا على مواجهة آثار تغير المناخ، وهذا ما سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ القادم لاتخاذ خطوات فعلية، وفيما يخص بمنطقة البحر المتوسط مصر كانت داعمة للمبادرة التى اطلقتها قبرص للمناخ، وأيضا خلال اعلان القاهرة للاجتماع الوزارى الثانى لاتحاد من أجل المتوسط تم تبنى التحديات التى تواجه المنطقة من آثار تغير المناخ.

واتفق الطرفان فى نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستى مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و27، وضرورة ضمان إشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.