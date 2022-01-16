القباج: الهلال الأحمر لبى نداءات الاستغاثة المحلية والإقليمية والعالمية

جدة - نرمين السيد - أعربت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى عن شكرها وتقديرها للدور الذى قام به أعضاء مجالس إدارات الفروع ما أسهم فى إعلاء اسم الهلال الأحمر المصرى داخل مصر وخارجها، كما خصت بالشكر أيضا مجلس إدارة المقر العام للهلال الأحمر المصرى.





جاء ذلك خلال كلمتها فى اجتماع المجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى، كما توجهت بالشكر أيضا إلى خيرة شباب مصر من المتطوعين الذين كانوا يسرعون بكل همة وحماس فى مواقع الأحداث حاملين راية الهلال الأحمر المصرى.



وأكدت القباج، أن الهلال الأحمر المصرى يعد واجهة مشرفة لأكبر جمعية مصرية تعمل فى العمل الإنسانى، ويستهدف مساعدة الفئات الأولى بالرعاية، كما يحتل مكانا متميزا فى الريادة بين الجمعيات، حيث لم يترك نشاطا إلا وعمل وأبدع فيه ولا بقعة فى الأرض إلا وتوجه إليها لتقديم يد المساعدة.



واستعرضت وزيرة التضامن خلال كلمتها، أنشطة وإنجازات الهلال خلال الفترة الماضية، ففى مجال الإغاثة وهو المجال الرئيسى لعمله تم تلبية كل نداءات الاستغاثة المحلية والإقليمية بل والعالمية التى وجهت إليه، كما جاءت المبادرة منه فى مواقع كثيرة، وكان الهلال الأحمر المصرى سباقا بتقديم المساعدات وأشكال الدعم المختلفة سواء من رصيده الاستراتيجى أو من التبرعات التى وردت إليه بهذا الشأن، وبرز هذا الدور أكثر أثناء أزمة جائحة كوفيد 19، حيث تم الوصول إلى أقاصى الأحياء والأماكن الشعبية لتقديم الدعم الغذائى والإعاشة لشرائح عدة من الشعب المصرى.



وفى مجال التنمية الاجتماعية قدم الهلال الأحمر المصرى من خلال مقراته المنتشرة فى القاهرة وفروعه وشعبه بجميع المحافظات الممتدة إلى القرى والنجوع كافة أشكال المساعدة فى تدريب الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة على الأعمال اليدوية وغيرها من سبل كسب العيش، وكذلك قيادة حملات التوعية الاجتماعية بمختلف القضايا التى تمس المجتمع.



أما فى مجال الصحة والرعاية فقد أخذ الهلال الأحمر المصرى على عاتقه مهمة مساندة الدولة فى الفترة الماضية، وبصفة خاصة أثناء السيول وفى ذروة انتشار فيروس كوفيد 19، فانتشرت فرق التبرع بالدم وفرق لم الشمل وفرق التعقيم المدربة المجهزة فى أنحاء الجمهورية كافة، شارك فيها متطوعو وموظفو وأعضاء الهلال الأحمر المصرى، والتى كان الهدف منها توفير بيئة آمنة للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية دون شعور بالخوف أو القلق أو الذعر، كما جالت قوافله الطبية الآفاق من الإسكندرية وحتى أسوان وبامتداد غرب وشرق البلاد، حاملة للشعب المصرى الدواء ووسائل الحماية الشخصية المتنوعة ومختلف التدخلات العلاجية الطارئة، كان هذا كذلك بدعم من المؤسسات الدولية والمحلية وجهود وتبرعات المواطنين الكرماء بجميع طبقاتهم كما تم إقامة مستشفيات ميدانية ومخيمات فرز استفاد منها أكثر من ( 150) ألف مستفيد على مستوى الجمهورية.



وكان للهلال الأحمر دور أيضا فى تزويد دور رعاية الأيتام ودور المسنين بوسائل الحماية والنظافة الشخصية بالإضافة إلى الدور الصحى التوعوى الذى يقدمه الهلال الأحمر المصرى للمهاجرين والنازحين من الدول المجاورة بدعم من مختلف المؤسسات المحلية والدولية، والتعاون مع وزارة الصحة وأجهزة الدولة المعنية فى تطعيمات شلل الأطفال، وتطعيمات كورونا، بفضل التنسيق والمتابعة الدائمين.



وأكدت القباج أن مساعدات وتدخلات الهلال الأحمر المصرى لم تقتصر على الشعب المصرى فقط، بل امتدت إلى عدد من الدول منها السودان، ومساندا دولة "لبنان" فى أزمتها، كما كانت عكازا تتكئ عليه بعض الدول الإفريقية، كما فى جيبوتى وغيرها، بالإضافة إلى الدور الذى قام به الهلال الاحمرالمصرى خلال أحداث فلسطين الأخيرة بل كان فى القلب منها، ففور اندلاع أحداث الصدام فى مايو 2021 بادرت الدولة المصرية ممثلة فى كافة أجهزتها بصفة عامة وفى الهلال الأحمر المصرى بصفة خاصة بتقديم كافة أشكال الدعم،

وأشارت إلى أول قافلة إغاثة تسلمها الجانب الفلسطينى وهى قافلة الهلال الأحمر المصرى، وحينها أصبح الهلال الأحمر محور الحدث؛ حيث تدفقت من خلاله سلاسل المعونات للجانب الفلسطينى سواء المقدمة من بعض دول العالم أو من الشعب المصرى، ونجح الهلال الأحمر المصرى فى قيادة حملة تبرعات لصالح الشعب الفلسطينى بل وفى سابقة لم تحدث من قبل، زار وفد الهلال الأحمر المصرى ممثلا فى مديرها التنفيذى قطاع غزة؛ للوقوف على الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطينى وبحث السبل المختلفة لتقديم الدعم.



وأضافت القباج أنه فى إطار العمل على تطوير منظومة الهلال الأحمر المصرى تم إنشاء غرفة عمليات مصغرة فى 2018 تتابع عن كثب أنشطة وتدخلات الهلال، وكذلك ما يجرى من أحداث وما يلزم من عمليات إغاثة طارئة، وهى أول غرفة تدار بالمتطوعين، ثم أعقبها إنشاء وتجهيز غرفة عمليات كبرى تنافس غرف العمليات المركزية على مستوى العالم وتفوقها كيفا ونوعا، حيث تم تزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة لتتابع جزئيات الأحداث وتفاصيل التدخلات وتكون فى بؤرة ما يتعرض له الوطن والعالم بهدف زيادة تقديم الدعم، وبناء قواعد بيانات للمتطوعين والمنتفعين بما يقدم من خدمات، وتحقيق أسرع وصول بالخدمة لمستحقيها.

وأوضحت أنه سيتم استكمال بناء المركز الإقليمى لفرع الهلال الأحمر بالإسماعيلية والذى سيكون محورا لخدمة محافظات إقليم القناة وهمزة وصل بينها وبين جميع الفروع، بالإضافة إلى تطويرأسطول الهلال الأحمر المصرى كما وكيفا، فتضاعف عدد مركباته أكثر من 3 أضعاف، كما تم تجهيز مركباته تجهيزا نوعيا لتلبية متطلبات التشغيل على اختلاف مستوياتها وأنوعها لتشمل سيارات مجهزة تجهيزا طبيا،سيارات نقل مهمات الإغاثة والمساعدات سيارات قوافل طبية مجهزة بأحدث الأجهزة وسيارات نقل المتطوعين المشاركين فى المهمات والعمليات الإغاثية.



وفى ختام كلمتها أكدت القباج أن الطريق مازال طويلا ويستدعى الاستمرار فى تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصرى وإعداد متطوعيه وأفراده وقياداته من خلال الإعداد للاستجابة للجديد من تطلعات المجتمع عامة والشباب خاصة نتيجة التقدم التقنى المذهل والانفتاح على كل جديد فى العالم، ووضع برامج لتحفيز التطوع وذلك بتطوير الأفكار القائمة على خدمة التطوع؛ بما يسمح للمتطوع بالعطاء فى المجالات المختلفة وفق ما يتناسب مع ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وبذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل لتنفيذ الأنشطة المطلوبة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة ومنافسة الجمعيات الأهلية فى هذا المجال وأيضا توثيق وتنسيق المشاركة مع الجهات المعنية بما يضمن مزيدا من الدعم لتحقيق التوسع فى تقديم الخدمات لغير القادرين.