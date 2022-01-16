تنمية المشروعات يضخ 54 مليون جنيه فى قنا خلال 11 شهرا

جدة - نرمين السيد - وقع جهاز تنمية المشروعات فى قنا مؤخرا، 4 عقود جديدة للتمويل متناهى الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمراكز المستهدفة من المبادرة بإجمالى تمويلات بلغت 6.6 مليون جنيه، ليتم إعادة ضخها مرة أخرى كقروض متناهية الصغر لأصحاب المشروعات.





تضمنت العقود، جمعيتين بمركز أبوتشت هما تنمية المجتمع بنجع زيدان والتى حصلت على تمويل قدره 2 مليون جنيه، والرعاية الاجتماعية بالمحارزة تم تمويلها بمبلغ 300 ألف جنيه وجمعية تنمية المجتمع بأبومناع بمركز دشنا والتى حصلت على تمويل 1.5 مليون جنية وجمعية رجال الأعمال للتنمية بمركز فرشوط بتمويل قدره 2.8 مليون جنيه.

وصرح محمود العمارى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا أن المبادرة تستهدف 5 مراكز وهى "دشنا، الوقف، فرشوط، قوص، وأبو تشت"، مؤكدا أن الجهاز يحرص على التعاون مع الجمعيات الأهلية بهذه المراكز لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة خاصة الشباب والمرأة مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات سبق وأن مول جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا وجمعية جنوب الوادى لتنمية المجتمع الزراعى وجمعية تنمية المجتمع بابو مناع بحرى بمركز دشنا.

وأوضح العمارى أن جهاز تنمية المشروعات يتيح دراسات جدوى استرشادية للمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة تتفق مع طبيعة واحتياجات المحافظة مشيرا إلى أن الجهاز مول 2219 مشروعا صغيرا ومتناهى بإجمالى تمويلات 54 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر 2021 ووفرت 3400 فرصة عمل لأبناء المحافظة فى قرى ومراكز حياة كريمة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرارا لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشاركة فى تنفيذ المبادرة والتى تستهدف تطوير الريف المصرى تطويرا شاملا؛ من خلال عدة محاور للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية وإتاحة فرص العمل والتشغيل لأبناء القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.