انت الان تتابع تفاصيل خبر إرتفاع في إصابات كورونا في مصر طبقا لبيان وزارة الصحة ليوم السبت 15 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

طبقا للبيان اليوم الصادر عن وزارة الصحة المصرية بشأن إصابات كورونا عن يوم السبت 15 يناير وجود إرتفاع جديد في الإصابات اليومية بعد أن تخطت الأعداد حاجز 1000 حالة على مدار الثلاث أيام السابقة، في ظل إرتفاعات في أعداد الإصابات في جميع أنحاء العالم، بسبب متحورات الفيروس الجديدة سريعة الانتشار.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا عن يوم السبت 15 يناير

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي عن وزارة الصحة والسكان المصرية عن أعداد الإصابات اليومية ليوم السبت 15 يناير تسجيل عدد 1101 حالة إصابة تثبت إيجابية العينة المتعلقة بها طبقا للتحاليل والفحوصات التي أجريت على المصابين طبقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية المعترف بها، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في مصر إلى 398879 حالة.

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أعداد الوفيات بفيروس كورونا عن يوم السبت 15 يناير في مصر

وفيما يخص أعداد الوفيات شهدت ثباتا بنفس المعدل اليومي تقريبا طبقا لبيان وزارة الصحة والسكان المصرية عن يوم السبت 15 يناير وسجل عدد 26 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا، ليصل بذلك إجمالي أعداد الوفيات منذ بداية جائحة كورونا بمصر إلى 22123 حالة وفاة.

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أعداد المتعافين بفيروس كورونا عن يوم السبت 15 يناير في مصر

أما أعداد المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات اليوم السبت طبقا لما أعلنه متحدث وزارة الصحة وصل إلى 924 حالة متعافي، تم التصريح لهم بالخروج والعودة لمنازل بعد أن أجريت الفحوصات اللازمة التي أثبتت سلامتهم، وبذلك يصل عدد المتعافين من المصابين منذ بداية ظهور الفيروس بمصر إلى 332531 حالة متعافي.