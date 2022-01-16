حالة الطقس اليوم الأحد في مصر فرص سقوط أمطار وأجواء باردة جدا على مناطق متفرقة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس اليوم الأحد 16 يناير يسود طقس شديد البرودة ليلا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغري دون 8 درجات علي القاهرة وتصل إلي صفر علي مرتفعات سانت كاترين؛ مع مزيد من الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة علي السواحل الشمالية وسيناء.

حالة الطقس اليوم وإنخفاض درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة خلال اليوم على كافة أنحاء الجمهورية مع وجود طقس بارد خلال فترات النهار وشديد البرودة على كافة الجمهورية، وقد يصل إلى ح الصقيع على وسط سيناء، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة بنسب متفاوتة من 50 إلى 60%.

فرصة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية

وبالنسبة للسواحل الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء والقاهرة الكبرى فرصة سقوط الأمطار تكون بنسبة حدوث 40 : 50 % تقريبا وتكون متوسطة إلى خفيفة، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق شمال الصعيد بنسبة 30%، مع وجود نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية.

وأيضا في نفس السياق أكدت هيئة الأرصاد الجوية على وجود فرص سقوط الأمطار قائمة علي كافة الأنحاء الشمالية من البلاد، تكون متفاوتة الشدة من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد، وقد تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.