المنظمات الأهلية بـ"قومي المرأة" تناقش توصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

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عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الأهلية، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء المنتدى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

دوت الخليج

وقالت الدكتورة عزة كامل، المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية، إن الاجتماع الذي جاء تحت عنوان "حصاد العام لنشاط فرق المنتدى" خلال العام الماضي، استعرض كافة جهود فرق المنتدى على مدار العام الماضي، والتحديات التى واجهتهم، لافتة إلى أن الاجتماع استعرض الخطة المستقبلية للعام الجديد.

وأضافت "كامل" في بيان لها اليوم، أن المنتدى سوف يستكمل الأنشطة والجهود من خطة عمله السابقة وأهمها وضع خريطة معرفية وضرورة استخدام الفن فى معالجة مختلف قضايا المرأة.

تطوير فرق المنظمات الأهلية بالمجلس :

من جهته، قال الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الأهلية، إن اللجنة ستواصل جهودها من أجل القضايا التي التزمت بها، موضحًا أنه من الضروري اشتراك جميع أعضاء المنتدى ممن لديهم رغبة للانضمام لفرق العمل من خلال التواصل مع منسقى الفرق، مختتمًا حديثه بضرورة تطوير عمل الفرق سواء على مستوى القضايا وبحثها أو على مستوى تيسير وتوزيع أعمال الفرق، وسوف نستمر معا لتحقيق الأهداف التي اجتمعنا عليها كمنتدى.

القضية السكانية :

فيما أكدت إيزيس محمود، مديرة الإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموي، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، والأمومة الآمنة من منظور طبى وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة، ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من 15 يناير وحتى 15 فبراير.

مشروع تنمية الأسرة :

هذا ويواصل المجلس القومي للمرأة جهوده فى إطار الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة، حيث يبدأ المجلس اليوم فعاليات المرحلة الثانية من هذه الأعمال التحضيرية والتى تتضمن برنامج تدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية ويستهدف أكثر من 3600 قيادة دينية في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياة كريمة، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية.