«أخرهم الخميس».. جدول امتحان رابعه ابتدائي 2022.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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مواد جدول امتحان رابعه ابتدائي 2022 المتبقية.. مع انطلاق مارثون امتحانات نصف العام.. تزايدت معدلات البحث عبر محركات جودل الساعات الأخيرة، عن مواد جدول امتحان رابعه ابتدائي 2022 المتبقية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول

دوت الخليج

وفي اطار الحرص الدائم على تقديم كافة المعلومات التي تهم الراي العام.. نرصد في السطور التالية اهم مواد جدول امتحان رابعه ابتدائي 2022 المتبقية.

جدول امتحان رابعه ابتدائي 2022

بدأت امتحانات اللصف الرابع الابتدائي أمس السبت 15 يناير، حيث تم الامتحان بالمواد العربي والدين، وكانت الاسئبة عبارة عن عشرين سؤال مقسمين على 30 درجة للمادة.

كما يشهد اليوم الاحد 16 يناير امتحان مادتي العلوم ومهارات مهنية.

باقي المواد وفقا للجدول التالي بدءا من غدا وحتى الخميس:

الاثنين 17 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و ict

الثلاثاء 18 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية

الأربعاء 19 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

الخميس 20 يناير امتحان مادة الرياضيات

متحانات الصف الرابع الابتدائي

هذا ووبدأت امتحانات الصف الرابع الابتدائي أمس السبت 15 يناير بكافة المحافظات، ومن المفترض ان تشهد هذه يكون نهاية هذه الامتحانات من نفس الشهر وبعد مرور خمسة أيام أى يوم 20 يناير.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي بعد أداء الطلاب الامتحانات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق فإنه ومن المقرر أن تُطرح أسئلة الامتحانات والتى تضم المناهج التى درسها الطلاب خلال الفترة من بداية العام الدراسي وحتى ديسمبر من عام 2021.

اجراءات احترازية مشددة فى امتحانات الصف الرابع الابتدائي

هذا وتقوم مدارس التربية والتعليم بالالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية التى للحفاظ على صحة الطلاب والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي من اجل تجنب الاصابات بفيروس كورونا، خاصة بعد اعلان الصحة تزايد معدل الاصابات، وامكانية الدخول على موجة خامسه على اخر شهر يناير، بحسب ما ذكر الوزير حسام عبد الغفار في تصريحات اعلامية.