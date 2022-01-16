موعد صرف معاشات شهر فبراير 2022، يبحث الآلآف من مستحقي المعاشات عن التوقيت الخاص بالحصول على الرواتب الشهرية.
دوت الخليج
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2022
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التيسير على المواطنين وذلك من خلال الصرف على أيام فى ماكينات الصرف الآلي، وذلك تجنبًا أيضًا للإصابة من فيروس كورونا المستجد.
هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعيت قد أعلنت فى وقت سابق عمل لجان مختصة لاستمرار الصرف على المستحقين، وذلك باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.
وانطلاقًا من توجه الدولة المصرية بشأن تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على أخذ مستحقاتهم فى أسرع وقت.
وزارة التضامن الاجتماعي، سبق لها أن أعلنت عمل لجان لمتابعة صرف المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي، والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر فبراير
ولا تزال وزارة المالية تعمل فى الوقت الحالي على صرف المعاشات على المستحقين بشكل منتظم وذلك لاستكمال سداد كافة الرواتب الشهرية للمواطنين.
اقرأ أيضًا: أبرزهم السكر والزيت.. تعرف علي أسعار 27 صنف من السلع الغذائية علي بطاقات التموين ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتحديد مواعيد الصرف على المواطنين بداية من شهر فبراير المقبل وذلك بعد الانتهاء من سداد كافة المبالغ المالية التى سيتحصل عليها المواطنين مستحقي المعاشات التأمينية.
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