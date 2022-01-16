هيئة الدواء توافق على استخدام عقار"إيفوشيلد" للوقاية من "كورونا"

/672716/هيئة-الدواء-توافق-على-استخدام-عقارإيفوشيلد-للوقاية-من-كورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول عقار"إيفوشيلد"، الذي يحتوي على تركيبة من الأجسام المضادة طويلة المفعول من شركة "أسترازينيكا"، على ترخيص الاستخدام الطاريء لأغراض الوقاية من كورونا في مصر .

دوت الخليج

ومن المقرر استخدام عقار "إيفوشيلد" بهدف توفير الحماية للفئات المعرضة للخطر نتيجة عجز أجسامهم على توليد استجابة مناعية كافية بعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 نتيجة ظروف صحية سابقة مثل سرطان الدم؛ والمرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي؛ ومرضى غسيل الكلى وغيرهم ممن يعانون ظروفاً صحية أخرى تتسبب بضعف الجهاز المناعي.

ترخيص عقار كورونا :

هذا ويأتي الإعلان عن ترخيص عقار"إيفوشيلد" في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها "أسترازينيكا" في ديسمبر 2021 لتوريد العقار مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" لصالح وزارة الصحة والسكان في مصر، ومن المتوقع توفير أولى جرعات "إيفوشيلد" في مصر خلال الأسابيع المقبلة.

مصر أولى البلدان الموقعة للحصول على العقار :

وتعد مصر من أولى البلدان التي سارعت إلى توقيع اتفاقية لتوريد جرعات عقار "إيفوشيلد" الجديد المكون من الأجسام المضادة طويلة المفعول، والذي سيسهم بدور محوري في مكافحة جائحة كوفيد-19 عبر الوقاية من أعراض الفيروس وتوفير الحماية طويلة الأمد.

فاعلية عقار "إيفوشيلد" في مواجهة متحور "أوميكرون" :

وكان عقار "إيفوشيلد" قد نجح بالاحتفاظ بفعالية التحييد ضد متحور "أوميكرون" وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن دراستين مستقلتين أجرتهما جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وكلية الطب بجامعة واشنطن. وتتوافق هذه الاختبارات مع النتائج السابقة للاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما أنها تدعم مجموعة متنامية من الدلائل التي تؤكد احتفاظ عقار "إيفوشيلد" بفعاليته ضد جميع متحورات "سارس-كوف-2" التي تم اختبارها حتى تاريخه.