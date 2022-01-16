/672699/شوبير-أكتر-حاجه-تزعل-في-البطولة-أننا-فى-مباراتين-خسرنا-3-مدافعين-صور

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”اكتر حاجه تزعل في البطوله اننا في مباراتين خسرنا 3 مدافعين اساسين اكرم وفتوح والونش يرجعوا بألف سلامه وكل التحيه للثلاثي عمر كمال وأيمن اشرف ومحمد عبد المنعم تحملوا المسئوليه بشجاعه وإجاده”.

وتابع:”من جديد ما يهمني اصلا هو منتخبنا الوطني وأن نحاول توفير أجواء هادئه للفريق بعيدا عن كل الضغوط لمواصلة المشوار في بطولة إفريقيا بصرف النظر عن كفاءة المدرب من عدمه

احداث مباراة منتخب مصر وغينيا

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وحاول منتخب غينيا أن يتعادل وأحرزوا هدف ولكن ألغاه حكم المباراة، بعدما عرقل بالدي عمر كمال عبد الواحد، ليخرج منتخب مصر فائزاً ويحصد أول 3 نقاط.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا بثلاثة نفاط، بينما غينيا بيساو يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.

تشكيل مصر أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، عبد الله السعيد، محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صـلاح، مصطفـى محمد