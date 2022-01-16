بحضور جماهيري ضخم.. عمرو دياب يتألق في حفل دبي «صور»

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أشعل الهضبة عمرو دياب مدينة دبي، بحفل غنائي ضخم، شهد حضور عدد كبير من الجماهير من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك في يوم السبت المنقضي، الموافق 15 من شهر يناير.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفل عمرو دياب في دبي أمس في دبي

حفل عمرو دياب في دبي

وقدم عمرو دياب عدد من المفاجأت داخل الحفل، من أهمها، دعوة مجموعة من صناع أغانيه للصعود الى المسرح وتحيتهم، حيث قدم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين الذين غنيا معه أغنية "انت الحظ".

كما قدم الملحن تامر علي وشاركه غناء اغنية "ياناسي وعدك"، وقدم أيضا الملحن مدين والموزع نادر حمدي والموزع توما.

الهضبة عمرو دياب في مصر

ويواصل الهضبة عمرو دياب تشويق جمهوره لحفله القادم في مصر، والذي من المقرر أن يحيه في يوم 11 من شهر فبراير المقبل بالمنارة أرينا في مدينة التجمع الخامس.

وترقب عدد كبير من الجمهور الإعلان عن تفاصيل الحفل من شروط وأسعار تذاكر للبدء في الحجز، والذي من المرجح أن ينتهي في أيام بسبب الإقبال الجماهيري الذي يشهده حفلات الهضبة في جميع بلدان العالم.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وتتراوح أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في المنارة ارينا بداية من 2500 جنيها لفئة الفي أي بي، مرورا ب 800 جنيه الفئة المتوسطة حتى 500 جنيه الفئة الأقل، وهذا يعتبر سعر ليس بالضخم على حفلات الهضبة المعتادة.

ولم تكن شروط عمرو دياب كثيرة هذه المرة في حفلاته اذ اقتصر على شرط واحد من الجهة المنظمة للحفل وهي عدم دخول الأطفال أقل من 10 سنوات.

هجوم على عمرو دياب واتهامات بالتحرش

هذا ونشب هجومًا حادًا على الهضبة عمرو دياب في الأيام الماضية بعدما اتهمه البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالاساءة للمرأة وأنه يُشجع على التحرش وذلك بسبب إعلان عمرو دياب الجديد عن سيارة سيتروين التي تحمل خاصية التقاط الصور للمارة بشكل اعتبره البعض اختراق للخصوصية.

ولهذا قدمت شركة سيارات سيتروين في مصر اعتذار للجمهور، بسبب إعلان اعتبره البعض مروج للتحرش واتهموا عمرو دياب بالتحرش بفتاة، حيث يظهر في الإعلان وهو يقود سيارته ثم يتوقف بشكل مفاجئ أمام امرأة ليلتقط لها صورة من السيارة وذلك من خلال خاصية مزودة في هذه السيارة مما اعتبره البعض امرًا غير مقبولا.