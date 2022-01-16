/672704/وكيلة-القوى-العاملة-اختيار-سفراء-لمنتدى-الشباب-يؤكد-إيمان-الرئيس-باشراك-الشباب-فى-المعترك-السياسي

أعربت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن فخرهما لاختيار شباب كسفراء لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مشيدة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للموهوبين والفن وخاصة الشباب منهم.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وأكملت وكيلة القوى العاملة، أن فعاليات المنتدى مبهرة ومشرفة، حيث جمعت شبابا من جميع أنحاء العالم ليلتقوا على أرض الحضارات؛ لمناقشة قضايا العالم وتقديم حلول لها.

سفراء منتدى شباب العالم

واردفت درويش، إن اختيار سفراء من الشباب للمنتدى لهو مسئولية كبيرة تقع على عاتق الشباب، ايمانا من فخامة الرئيس باشراك الشباب فى المعترك السياسي، لافتةا إلى أن تنظيم المنتدى بهذا الشكل المبهر يعد دلالة على قدرة الدولة المصرية على تنظيم فعالية بحجم منتدى شباب العالم بهذا القدر العالي من الكفاءة التنظيمية على كافة الأصعدة برغم ما يمر به العالم من جائحة كورونا.

وأكدت سولاف درويش، على أن الرئيس دائما وابدا داعم للشباب حيث حرص الرئيس على حضور فعاليات المؤتمر بالكامل، موضحة أن الفن يناقش العديد من القضايا التي تحدث في مصر وجميع دول العالم لأن لغته واحدة، كما يوجه العديد من الرسائل، فبدون الفن لا توجد حياة.

ويذطر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.