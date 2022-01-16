نشر 1429 بحث علمي وزيادة التعاون الدولي في الأبحاث إلي 63% ببني سويف

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بما يحقق أهداف التنمية المستدامة خلال 2021...

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أنه تم نشر 1429 بحث علمي خلال عام 2020-2021 وذلك طبقا لموقع SCOPUS العالمي حيث كانت نسبة النشر الأعلى في مجال الطب، ثم الكيمياء الحيوية، الصيدلانيات وعلوم المواد، ثم الفيزياء، وباقي الأبحاث في التخصصات الأخرى، كما تم نشر 129 بحث عن فيروس كورونا. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور محمد الديب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

نشر 1429 بحث علمي وزيادة التعاون الدولي في الأبحاث المنشورة إلي 63%

وأضاف رئيس الجامعة، أن نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المنشورة وصلت لـ 63%، وأن العدد الأكبر من الأبحاث تم نشرها في مجلات مميزة حيث تم نشر 584 بحث في مجلات Q1، و 421 بحث في مجلات Q2، وباقي الأبحاث في مجلات Q3,Q4.

دوت الخليج

وخلال التقرير الذي استعرضه الدكتور ياسر فليح مدير مكتب النشر الدولي فيما يخص أبحاث الجامعة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال 2021 والتي يبلغ عددها 17 هدف حيث حققت الأبحاث النسبة الكبرى من تلك الأهداف ففي المرتبة الأولي استطاعت الأبحاث تحقيق الهدف االثالث من أهداف التنمية المستدامة وهو "الصحة" بحوالي 900 بحث علمي، ثم الهدف السابع وهو "الطاقة النظيفة"، ثم الهدف السادس وهو "المياه النظيفة"، ثم الهدف التاسع وهو "الصناعة والابتكار"، ثم الهدف الثاني عشر وهو "الاستهلاك والانتاج"، ثم الهدف الحادي عشر وهو "المدن والمجتمعات المحلية"، ثم الهدف الثالث عشر وهو "العمل المناخي"، ثم الهدف الخامس عشر وهو "في الحياة في البر".

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها، الموافقة علي عمل استبيان لبيان مدي جاهزية المعامل للاعتماد المحلي والدولي، ونوعية الأجهزة المطلوبة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، وتمت الموافقة علي وضع تصنيف الجامعة علي الصفحة الرئيسية لجامعة بني سويف، والموافقة علي عمل بورشور دعائي لتصنيف الجامعة.