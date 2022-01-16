/672707/يورجن-كلوب-ليفربول-يدعم-الثلاثي-الأفريقي-المشارك-في-كأس-أمم-أفريقيا

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه سعيد بمستوى ثلاثي ليفربول المشارك في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد يورجن كلوب، قبل مباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي: "نلعب حاليا في فترة صعبة بدون تواجد محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، ولكن يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد للفوز بالمباريات القادمة".

يورجن كلوب

وتابع "أتمنى التوفيق للثلاثي الأفريقي المشارك في كأس أمم أفريقيا والتوفيق والسعادة والحظ والنجاح والتنافس في هذه البطولة الرائعة".

وواصل "ساديو ماني لعب البطولة وبدأ الفوز في المباراة الأولى ولسوء الحظ خسر محمد صلاح أمام نيجيريا، ونتابع بشكل جيد مباراة الثلاثي الأفريقي في البطولة وندعمهم دائما عندما يشاركوا مع منتخبات بلادهم".

واختتم "بكل صدق أتمنى أن يذهب ثنائي من الثلاثي الأفريقي إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ويتوج أحدهم باللقب، وأعرف مدى شعور هذه البطولة جيداً لهم، وأتمنى لهم التوفيق في القادم".

يورجن كلوب: تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول أشبه بدمج شركتين كبيرتين معا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز لن تقام بسهولة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال خلال تصريحات قبل مباراة برينتفورد اليوم "جميعنا نعلم قيمة محمد صلاح وتجديد العقد يحتاج بعض الوقت وهناك مطالب للنادي وآخرى للاعب وأيضا وكبل أعماله".

كأس أمم أفريقيا

وزاد" بالطبع الجميع يريد الخروج من هذا الأمر بطريقة جيدة، لأن المفاوضات تقام بمثابة شركتين كبيرتين يريدون دمجهما ببعضهما البعض".

وواصل "لن تنتهي المفاوضات في عشية وضحاها وأنا أعلم ذلك والجميع يعلم أننا نريد تواجد محمد صلاح معنا واللاعب أيضا وهذا هو الأهم".

واختتم" لا أعلم كيف وصلت الأمور في التجديد ولكنني مطمئن للغاية بأن النهاية ستكون سعيدة للجميع ولا نوجد مشكلة في المفاوضات حاليا، والأمر كبير وليس مثل شراء هاتف محمول".

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.