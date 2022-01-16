/672711/في-عيد-ميلاد-ياسمين-عبد-العزيز-تعرف-على-عمرها-الحقيقي-وننشر-أشهر-صورها-النادرة

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المتألقة ياسمين عبد العزيز، التي استطاعت جذب الجمهور لها، بخفة ظلها، وأدائها التمثيلي الرائع، فضلا عن عفوبتها التي تظهر به خلال تعاملتها في البرامج التليفزيونية والجمهور.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير صور نادرة للفنانة ياسمين عبد العزيز

كم عمر ياسمين عبد العزيز؟

وتعد الفنانة ياسمين عبد العزيز من مواليد 1980، اي تبلغ من العمر ما يقرب من 42 عامًا، وهو رقم كبير على هذا الوجه البريء والملامح العفوية الجذابة.

ياسمين عبد وأحمد العوضي

جمعتها قصة حب قوية بالفنان أحمد العوضي بعد طلاقها من رجل الأعمال المعروف محمد حلاوة، وانجبت منه ياسمين وسيف الدين، ولكن عوضها «العوضي» عن هذا الانفصال بمواقف بينهم أشعلت السوشيال ميديا.

ورغم فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والذي يبلغ 7 سنوات، استطاعا أن يشكلوا ثنائي زوجي وفني رائع، عكس ذلك مسلسلها الرمضاني المنقضي «االي مالوش كبير».

ياسمين عبد العزيز بداية فنية بدأت ب 6 سنوات أمام فريد الأطرش

انطلقت ياسمين عبد العزيز في عالم التمثيل عام 1986 عندما رشحها الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة نادية لطفي والفنانة يسرا وتحية كاريوكا للوقوف أمامهم وهي لايزال عمرها 6 سنوات في فيلم (العائلة المسمومة) حيث اثبتت نجاحا امام الكاميرا وتألقت أمام هذا الجمع من الابطال.

اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.

احتفال أحمد العوضي بعيد ميلاد ياسمين عبد

الجدير بالذكر، أنه احتفل العوضي بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي».

أحمد العوضي ومساندته لياسمين عبدالعزيز في محنتها المرضية

وكشفت الفنان المتألقة ياسمين صبري، بعد ملامح مساندة زوجها الفنان أحمد العوضي لها، خلال فترة مرضها، مشيرة إلى رفضه تركها بشكل مستمر.

وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: “العوضي في وقت مرضي جالي وكان بيعيط وحط راسه على راسي وقالي اوعديني انك تكملي، أنا مكنتش بمشي هو اللي كان بيشدني أمشي، ويطلعني سلالم ويديني تعليمات، أحمد قضى معايا 3 شهور نايم على الكنبة”.