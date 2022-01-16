/672712/مجلس-الشيوخ-يرفض-مقترح-بمنح-أجازة-للأب-حال-وضع-زوجته-العاملة-ورئيس-المجلس-مداعبا-النواب-مش-متعاطفين-علشان-لديهم-أحفاد

داعب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعضاء المجلس، قائلا: مش متعاطفين مع أجازة الوضع علشان شيوخ.. من الأجداد ولديهم أحفاد ".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة المادة 50 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بحصول العاملة على أجازة وضع لمدة ثلاث شهور، حيث اقترح أحد النائب محمد فريد، حصول الأب على أجازة 7 أيام فى تلك المادة.

مجلس الشيوخ يرفض مقترح بمنح أجازة للأب حال وضع زوجته العاملة

وقال النائب محمد فريد: "أننا بحاجة إلى إجازة أبوة ،لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة وذلك لرعاية المولود .ولفت إلى أن العديد من الدول العربية والآجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة ،وذلك بمنح أجازة للعاملين الذكور لرعاية الآبن أو الأبنة حديثى الولادة .

وطرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الأمر للتصويت قائلا :هى فكرة فى منتهى الرقى ،لكن لكل مجتمع ظروفة .

وعاود عبد الرازق، مداعبا الأعضاء :أنا مش شايف أى تجاوب مع الفكرة، علشان الأعضاء شيوخ يعنى من الأجداد ولديهم أحفاد وهنا ضحك النواب .

المادة (50)

تنص المادة علي أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.