وكيل تعليم قنا يؤكد انتظام أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وأكد صبرى، فى تصريحات صحفية، انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الإبتدائى، والصفوف الأول والثانى الإعدادى والأول والثانى الثانوى والذين يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.
وتفقد وكيل الوزارة سير أعمال الامتحانات فى مدارس إدارة قنا التعليمية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.
كما اطمأن على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب لأداء الامتحانات، وأجرى حوارات ودية معهم لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مشيدا خلال جولته بتجهيزات المدرستين للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على راحة الطلاب.
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