جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، أعمال نقل وإزالة القمامة بالمقلب الوسيط بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة إلى المدفن الصحى بالطريق الصحراوى، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ بقرى مركز مغاغة، لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وخلال الجولة وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى، وأيضا بشكل مستمر بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة العمل وإعداد تقارير يومية عن ذلك، مشيرا إلى أن خدمة المواطنين أولوية قصوى موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يتابع أعمال نقل القمامة بالمقلب الوسيط بمغاغة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.