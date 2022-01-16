قبل غلق التقديم.. شروط الالتحاق بمسابقة الأم المثالية 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى شروط شروط الالتحاق بمسابقة الأم المثالية 2022 قبل غلق باب التقدم. وعقب غلق باب التقدم يتم دراسة وبحث المرشحين؛ تمهيدا لعقد اللجان المحلية من قبل مديريات التضامن واختيار المرشحات على مستوى كل محافظة وموافاة الوزارة بأوراقهم لحين انعقاد اللجنة المركزية لاختيار الفائزين على مستوى الجمهورية.

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